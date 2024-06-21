Москва реализует 72 машино-места в районе Солнцево
В многоуровневом наземном паркинге в районе Солнцево выставлено на продажу 72 машино-места. Их площадь варьируется от 14,7 до 18,3 квадратного метра. Об этом сообщили в столичном департаменте по конкурентной политике.
Все объекты будут реализованы без объявления цены: участники при направлении заявок сами будут указывать, за сколько готовы приобрести объект. Победителями станут претенденты, предложившие наибольшую сумму за лот.
Заявочные кампании завершатся в период с 24 июня по 22 июля, в зависимости от лота. Итоги торгов подведут в период с 27 июня по 25 июля. Для участия в них понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru