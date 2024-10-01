«Мосинжпроект» создаст кафедру на базе одного из строительных вузов страны

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» и Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ) подписали двухстороннее соглашение о создании корпоративной кафедры. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

В рамках кафедры планируется реализация программы «Современные подходы в управлении строительными проектами», включающей модули обучения по экономике и ценообразованию в строительстве, организации строительного производства, проектированию и применению технологий информационного моделирования, календарно-сетевому планированию, проектному и строительному контролю, а также управлению качеством. По окончанию курса студенты получат диплом МГСУ и диплом «Академии Мосинжпроект».

«Инжиниринговый холдинг сотрудничает с главным отраслевым университетом России на протяжении более 10 лет. Это и научно-исследовательская работа, и организация стажировок для студентов вуза, и обеспечение целевого обучения. Ежегодно более 80 студентов проходят летнюю практику и стажировку в производственных подразделениях, а лучшие из них получают предложения о работе. Подписанное соглашение позволит эффективнее готовить кадры, сократить дефицит специалистов», – отметил Сергей Жуков.

Как считает заместитель генерального директора по кадровой политике АО «Мосинжпроект» Григорий Мазитов, взаимодействие с ключевым профильным вузом страны не только усилит команду инжинирингового холдинга, но и окажет благотворное влияние на научно-техническое сопровождение операционной деятельности компании.

««Мосинжпроект» заинтересован в получении в ближайшие годы опережающих технологий на перспективу. Взаимодействие предприятия с учебными организациями позволяет разрабатывать и внедрять собственные конкурентоспособные программы и технологии как результат сочетания академических знаний и практического опыта работы», – пояснил Григорий Мазитов.

Подписание двухстороннего соглашения о создании корпоративной кафедры состоялось в рамках II Международного научно-практического симпозиума «Будущее строительной отрасли: Вызовы и перспективы развития», проходившего в МГСУ с 16 по 20 сентября. Официальная церемония прошла при участии ректора университета и представителей топ-менеджмента инжинирингового холдинга.

Основная цель симпозиума – обеспечение устойчивости инновационного развития строительной отрасли, сохранение преемственности научных школ, формирование нового уровня подготовки профессиональных кадров, укрепление научных и деловых контактов.

«Мосинжпроект» – участник ключевых градостроительных программ Москвы, входит в топ-100 крупнейших компаний России, возглавляет отраслевые рейтинги в сфере инжиниринга и инфраструктурного строительства, включен в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.









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