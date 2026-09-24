Многоквартирный дом по программе реновации появится в Гольянове

Согласован проект многоквартирного дома по программе реновации в районе Гольяново по адресу: Амурская улица, владение 52, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Выдано положительное заключение государственной экспертизы по проекту жилого дома на 158 квартир, который планируют возвести на Амурской улице на востоке столицы по программе реновации. Здание появится на месте расселенной пятиэтажки 1966 года постройки», – рассказал глава Москомэкспертизы.

Площадь земельного участка, выделенного под строительство новой высотки, превышает 4 тысячи квадратных метров. Прилежащие к дому пространства планируется комплексно озеленить и благоустроить.

На уровне первого этажа разместится функциональная входная группа с вместительным вестибюлем, зоной для хранения колясок и местом для дежурства консьержа. Помимо этого, на нижнем ярусе предусмотрены площади под коммерцию и социальные объекты общей площадью 382 квадратных метра, снабженные изолированными от жильцов уличными входами.

Новый объект органично встроится в существующую инфраструктуру района с уже развитой городской сетью. В непосредственной близости от строительной площадки функционируют медицинские и образовательные учреждения, бытовые службы, магазины, спортивные центры, а также благоустроенные скверы и парковые зоны. Дойти до ближайшей станции метрополитена «Щелковская» Арбатско-Покровской линии можно пешком.

