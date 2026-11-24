Системное обновление контрольно-пропускных пунктов завершено на площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва». Проведенные работы позволили улучшить логистику, оптимизировать потоки грузовиков и легковых автомобилей, а также обустроить современные и безопасные места для резидентов и гостей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.



«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город активно работает над созданием комфортной и современной индустриальной среды. На площадке «Печатники» было проведено комплексное обустройство въездных групп, что позволило существенно улучшить внутреннюю логистику и оптимизировать дорожное движение. Действующие контрольно-пропускные пункты полностью реконструировали и привели к единому архитектурному стандарту. Они оборудованы инновационными системами безопасности, включая автоматизированный контроль доступа», — раскрыл детали заммэра.



Главный въезд на площадку «Печатники» обеспечивает двухэтажный КПП №1. Он расположен рядом со станцией метро и МЦД «Текстильщики», а также Юго-Восточной хордой. Терминал площадью 294 квадратных метра пропускает до 60% всех посетителей. Внутри разместили центральную службу безопасности, а также кофейню.



Для проезда к административно-деловому центру используются третий и четвертый контрольно-пропускные пункты. Они оборудованы автоматическими шлагбаумами. Для крупногабаритных большегрузов выделили отдельные узлы — КПП №5 и КПП №6. Все стационарные КПП обеспечены въездными терминалами с фирменной отделкой, понятной дорожной разметкой и пешеходными переходами. В результате модернизации контрольно-пропускные пункты интегрированы в единую цифровую сеть ОЭЗ.



Развитием особой экономической зоны «Технополис Москва» занимается столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики.



Особой экономической зоне «Технополис Москва» в 2026 году исполнилось 20 лет с момента основания. За это время проект преобразовался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб российской промышленности. ОЭЗ также выступает в качестве центра притяжения для компаний, которые формируют технологический суверенитет страны. Сегодня на 10 площадках «Технополиса» общей площадью 430 гектаров локализовано производство более 250 высокотехнологичных предприятий.



Москва активно развивает промышленную инфраструктуру для высокотехнологичных предприятий. Благодаря городским решениям компании наращивают выпуск продукции и запускают инновационные производства. Это вносит вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

