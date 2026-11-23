Компания-резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Тексел» запустила в Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» лабораторию для студентов ИТ-направлений. Учащиеся смогут освоить ряд востребованных технологий от 3D-сканирования до создания цифровых аватаров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина город планомерно развивает кадровый потенциал столицы в сфере промышленности. Совместные лаборатории и проектная практика позволяют студентам с первых курсов осваивать реальные навыки, востребованные в цифровой экономике», — сообщил он.

По его словам, это позволяет сформировать команду специалистов, готовых сразу осваивать индустриальные задачи, включая такие направления инноваций как компьютерное зрение, искусственный интеллект и 3D-сканирование.

Колледж занимаются подготовкой кадров для быстроразвивающихся отраслей, а 39 его учеников проходят практику на заводах. В составе команд они осваивают языки программирования и ИИ-инструменты, учатся писать код, разрабатывают веб-сервисы и многое другое.

Заместитель директора колледжа «Царицыно» Николай Сутормин подчеркнул, что сотрудничество образовательных учреждений с профильными производствами дает студентам возможность включиться в реальные процессы разработки и оценить, как их навыки применяются в реальном бизнесе.

Развитие особой экономической зоны «Технополис Москва» контролирует столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики. В 2026 году ОЭЗ «Технополис Москва» отметила свой 20-летний юбилей со дня основания. За это время она прошла путь развития от площадки для старта инновационных проектов в ключевой центр российской промышленности и центр притяжения компаний, формирующих технологический суверенитет РФ. На данный момент на 10 площадках ОЭЗ «Технополис Москва» общей площадью 430 га расположено производство более 250 высокотехнологичных предприятий, представляющих отрасли микроэлектроники, приборостроение, биомедицину, IT и робототехники.

Москва позволяет компаниям высокотехнологичных отраслей получать льготы и создавать рабочие места. Это является частью реализации национального проекта «Кадры», который направлен на подготовку специалистов и обеспечение экономики России квалифицированными сотрудниками.

