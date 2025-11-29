Культурное наследие задаёт вектор преображения промзон Москвы

Промышленные зоны столицы, которые долгое время не использовались, обретают новую жизнь благодаря включению в проекты объектов культурного наследия. Именно эти объекты задают основной импульс развитию подобных инициатив. Благодаря такому подходу некогда проблемные участки городской территории становятся важным элементом стратегического развития Москвы.



Дмитрий Соснин, заведующий кафедрой территориального развития имени Глазычева Президентской академии, подчёркивает: наличие пустующих промзон для Москвы — не столько проблема, сколько потенциал для дальнейшего роста.

Основу преобразований составляет программа комплексного развития территорий (КРТ). Согласно данным Core.XP, в рамках этой программы планируется работа с территорией общей площадью около 3,5 тысячи гектаров, причём 55% из них занимают производственные зоны. Аутентичная промышленная архитектура этих мест становится значительным преимуществом в конкурентной борьбе.



Показательный пример — территория бывшего завода «Кристалл» в Лефортово. По словам Юлии Обуховой, коммерческого директора компании Asterus, в планах — редевелопмент с особым вниманием к сохранению элементов промышленного наследия. Отмечается, что «Кристалл» уже завоевал репутацию одного из самых стильных и атмосферных уголков Москвы: здесь не только воплощают смелые экспериментальные идеи, но и предлагают насыщенную программу мероприятий.



Таким образом, переосмысление исторических объектов позволяет создать особую атмосферу, которая становится залогом успешного обновления городских районов.

