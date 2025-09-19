Княжевская: Новый производственный комплекс построят в Щербинке
Новый объект производственного назначения появится в районе Щербинка, градостроительный план земельного участка выпустила Москомархитектура. Об этом сообщила председатель ведомства Юлиана Княжевская.
«Размещение комплекса общей площадью 14,7 тысячи квадратных метров планируют на земельном участке площадью 1,8 гектара по адресу: Симферопольское шоссе, земельный участок 11/2Б», – заявила Княжевская.
Будущий производственный комплекс внесет существенный вклад в формирование промышленного кластера ТиНАО. Здесь разместятся высокотехнологичные производства. Также в рамках проекта организуют инженерное обеспечение, оборудуют автотранспортные проезды и благоустроят прилегающую территорию.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил месяцем московской промышленности октябрь 2025 года.
