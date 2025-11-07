Княжевская: Новостройка по программе реновации появится в Троицке

Новый жилой дом в рамках программы реновации жилья появится в районе Троицк. Новостройку возведут на земельном участке площадью 0,79 га, для этого внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Новое здание будет находиться между Спортивной и Пионерской улицами.

«Предельная жилая площадь дома, который возведут для реализации программы реновации, составит 17 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместят просторный лифтовой холл и места для хранения средств индивидуальной мобильности жителей», – добавила Княжевская.

Кроме того, рабочие благоустроят прилегающую территорию по городским стандартам.

В правилах землепользования и застройки собраны нормы и требования, регулирующие использование земельных участков и строительство на них.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в 2026-2028 годах по программе реновации в новые квартиры переедут свыше 215 тысяч москвичей. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

