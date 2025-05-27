Княжевская: Новая АЗС с магазином, мойкой и автосервисом появится в районе Вороново
В районе Вороново (Троицкий административный округ) появится крупная АЗС с сопутствующими товарами и услугами. Градостроительный план земельного участка выпустила Москомархитектура, заявила председатель ведомства Юлиана Княжевская.
АЗС появится в населенном пункте Кленово на земельном участке площадью 0,18 га.
«Автозаправочные станции для граждан давно стали местом, где можно не только заправиться, но и отдохнуть, перекусить, устранить неполадки в автомобиле и приобрести сопутствующие товары», — отметила Княжевская. По ее словам, площадь объекта составит 360 квадратных метров.
АЗС — важный элемент транспортной инфраструктуры. От того, насколько грамотно они размещены и оснащены, зависят комфорт и безопасность участников дорожного движения.
В градостроительном плане указаны подробные сведения о земельном участке, об объектах, которые можно на нем возвести, и их максимальных параметрах. Он предоставляется через официальный сайт столичного правительства, услуга предоставляется бесплатно за 14 рабочих дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru