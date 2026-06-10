Капремонт четырех жилых зданий выполнят в Москве

Капремонт четырех жилых домов выполнят в районах Марьина Роща, Нижегородский и Марьино. Об этом заявил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Согласованная проектная документация предусматривает комплексное обновление четырех зданий 1956–1988 годов постройки. Специалисты приведут в порядок фасады и кровли, модернизируют внутренние инженерные системы, восстановят входные группы и лестничные клетки», — добавил Щербаков.

Работы пройдут в доме 27 по Новочеркасскому бульвару, доме 22 по Орехово-Зуевскому проезду и в домах 19 и 30 по 3-й улице Марьиной Рощи.

Так, в доме 19 на 3-й улице Марьиной Рощи, отремонтируют плиты лоджий и козырьки над ними, очистят и оштукатурят фасад, заменят вентиляционные зонты и ограждение на кровле и восстановят бетонные ступени.

Еще в одном здании на той же улице заменят магистрали холодного и горячего водоснабжения, стояки канализации и отопления с последующей восстановительной отделкой. Кроме того, в порядок приведут мусорокамеры.

В доме на Новочеркасском бульваре обновят крышу: заменят ограждение крышных надстроек, отремонтируют стены технического этажа и плиты покрытия. Кроме того, специалисты модернизируют системы водоотведения, водоснабжения и отопления.

В здании по адресу: Орехово-Зуевский проезд, дом 22, приведут в порядок экраны и балконы и восстановят кирпичную кладку фасада. Также рабочие полностью заменят кровельное покрытие и обработают деревянные конструкции крыши огнезащитным составом. Также на кровле установят точки крепления страховочных систем.

