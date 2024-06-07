Инвесторы вложили в экономику Москвы более 1,5 трлн рублей с начала 2024 года
В Москве в период с января по май 2024 года включительно объем инвестиций по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) вырос более чем на 60% по сравнению с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов на полях ПМЭФ.
«Объем инвестиций, которые город привлек в рамках программы МПТ, с начала 2024 года превысил 1,5 триллиона рублей», — подчеркнул заместитель мэра.
По его словам, контрактами предусмотрено строительство в столице более 4,6 миллиона квадратных метров коммерческой и социальной недвижимости, где появятся свыше 215 тысяч новых вакансий.
Активность инвесторов во многом объясняется и мерами поддержки, среди которых отсрочка по банковской гарантии, повышенный коэффициент для расчета размеров льготы при строительстве спортивных и культурных учреждений и другие.
Около 11% общего объема инвестиций пойдет на строительство промышленных объектов. В прошлом году объем согласованного строительства в этой сфере по программе МПТ вырос втрое.
«С 2020 года город заключил 16 соглашений с предпринимателями на создание предприятий. По ним застройщики возведут свыше 650 тысяч квадратных метров промышленных площадей, что даст городу более 16 тысяч дополнительных рабочих мест», — рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что на развитие промышленного потенциала Москвы будет привлечено свыше 160 миллиардов рублей инвестиций.
Благодаря реализации программы МПТ появляются новые рабочие места в существующих жилых кварталах.
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