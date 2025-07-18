Фермер московской ярмарки помогает бойцам СВО продукцией с семейной сыроварни
Фермер Марина из Белгородской области, которая привозит товар на ярмарку в районе Нагорный в Москве, с начала специальной военной операции помогает жителям приграничных территорий и военным. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.
Женщина предлагает уникальные молочные продукты: крафтовые сыры из коровьего, овечьего, козьего молока с натуральной твердой корочкой. Заквасочные культуры создаются на семейной сыроварне, продукцию выдерживают в меловых погребах.
«Твердые сыры с большим сроком хранения фермер отправляет в качестве гуманитарной помощи во фронтовую зону. Для этого продукцию упаковывают в вакууме, чтобы она хорошо перенесла дорогу», – отмечается в сообщении.
Сотрудники сыроварни не только собирают, но и сами доставляют на фронт гуманитарную помощь: так, транспортировкой занялся водитель предприятия. Фермеры регулярно получают благодарность от бойцов, они пишут сообщения или приезжают лично.
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