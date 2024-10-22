Эксперты: Строительство новых станций метро повышает привлекательность делового сектора

В Москве запустили проходку тоннеля между будущими станциями «Бульвар Генерала Карбышева» и «Серебряный Бор» Рублево-Архангельской линии метро, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По словам председателя комитета по строительству московского отделения Опоры России Олега Филиппова, новая линия метро пойдет от Делового центра, через Серебряный бор и Строгино до Ильинского шоссе. К 2030 году она будет состоять из 10 остановок.

«Новая ветка метро позволит улучшить передвижение горожан из 5 районов столицы: Пресненского, Хорошево-Мневники, Щукино, Строгино, Кунцево. Две станции уже работают в составе БКЛ — "Деловой центр" и "Шелепиха". Линия позволит делать пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филёвскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии. В связи с этим, пассажиропотоки изменятся, что позволит разгрузить линии рядом, а именно, Таганско-Краснопресненскую и Арбатско-Покровскую», - сказал он.

Как добавил Филиппов, эффект разгрузки составит примерно 10%. По предварительным подсчетам, новая ветка позволит улучшить передвижение порядка 800 тысяч горожан.

В свою очередь независимый экономист Андрей Бархота заявил, что строительство станций метро повысит привлекательность возведения новых предприятий и деловых центров на территории вдоль Рублево-Архангельской линии.

«Еще более амбициозные сроки открытия новых станций Московского метрополитена связаны с широким использованием новых технологических решений. Использование длинных щитов при подготовке тоннелей - важное нововведение, позволяющее не только сократить сроки метростроения, но и повысить безопасность и надёжность всей конструкции», - уточнил он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве станции «Крымская» столичного метрополитена.

«Строящаяся станция “Крымская” Троицкой линии метро располагается между железнодорожными путями Московского центрального кольца и жилым кварталом Донского района. Сейчас здесь завершены земляные работы и разработка грунта котлована», - сообщил он.

Как пояснил Ефимов, строительство идет в условиях сложной гидрогеологии. На данный момент на объекте приступили к возведению монолита платформы и восточного вестибюля. Также на сегодня уложено свыше семи тысяч кубометров бетона.

