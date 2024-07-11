Эксперты назвали преимущества строительства трех пересадок на БКЛ

Открытие трех новых пересадок планируется на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро в IV квартале 2024 года. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что три новые пересадки сделают станции БКЛ доступнее. Одна из них — с «Электрозаводской» Арбатско-Покровской линии, объект почти готов. По словам Собянина, он будет частью одного из крупнейших пересадочных узлов в городе, который объединяет две линии метро, наземные маршруты и платформу МЦД-3.

Кроме того, заканчиваются работы на пересадочном узле, соединяющем станцию БКЛ «Авиамоторная» с одноименной станцией Калининской линии. Вместе с тем мостовой переход протяженностью 140 метров пройдет над ж/д и соединит вестибюли станции БКЛ «Текстильщики» и одноименной станции Таганско-Краснопресненской ветки. Строители уже начали монтаж эскалаторного оборудования.

Президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов отметил, что БКЛ стала рекордным по масштабности транспортным проектом, который значительно улучшил транспортную ситуацию в столице. По его словам, три пересадочных узла строятся в районах, которые еще пару десятилетий назад относились к промышленным. БКЛ на этих участках сразу интегрируется с радиальными ветками метро, МЦД и наземным транспортным каркасом, что создает мощный логистический эффект и снижает нагрузку на «старые» ветки метро, указал он.

В свою очередь президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков рассказал, что расширение и улучшение качества инфраструктуры общественного транспорта в Москве не только влечет за собой комфорт для москвичей, но и влияет на бизнес, а также на рынок недвижимости. Он подчеркнул, что ранее спальные районы становятся центром притяжения деловой активности с повышением транспортной доступности.

При этом заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отмечал, что в зоне влияния БКЛ и МЦК за 13 лет построили свыше 10 млн «квадратов» недвижимости.

«Столица остается центром притяжения для высококвалифицированных специалистов. Если в 2010 году доля населения, работающего в радиусе двух километров от дома, составляла 30%, то в 2023-м она выросла до 40%. Этого удалось достичь благодаря активной работе по созданию рабочих мест за пределами центра», - говорил он.

