Эксперт: Станция «Достоевская» создаст дополнительную возможность сокращения поездок

В Москве продолжается активное строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAХ, что строители завершили проходку шестого шахтного ствола — смонтировали 43 чугунных кольца диаметром 6 метров и высотой 1 метр каждое. Все работы проходили вручную, без средств малой механизации. Метростроители прокладывали шахту в неустойчивых грунтах с помощью отбойных молотков.



Сложность строительства новой станции окупится транспортным комфортом для москвичей, заявил член Общественного совета при Минтрансе России, Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по транспорту Норайр Блудян.



«Строительство станции метро «Достоевская» на действующей кольцевой линии является сложной инженерной задачей. Однако транспортный эффект, который будет получен после завершения строительства оправдывает эту цель с точки зрения повышения мобильности москвичей. Любая дополнительная система связанности с Кольцевой линией повышает качество и доступность для жителей Москвы к транспортной инфраструктуре. Безусловно, гораздо проще строились сопряженные радиальные и кольцевые станции, синхронизированные во времени, как например станция «Белорусская» или «Киевская»», - отметил специалист.



Актуальность соединения радиальной станции «Достоевская» с Кольцевой линией, добавил Блудян, определяется и самой конфигурацией Люблинско –Дмитровской линии.



«Станция «Достоевская» на кольцевой создаст дополнительную возможность сокращения поездок к целому ряду объектов, как, например, новый спортивный комплекс «Олимпийский», к театру Российской Армии и другим инфраструктурным объектам. Благодаря новой станции частично разгрузятся соседние станции Кольцевой линии «Проспект Мира» и «Новослободская». Очевидно, что в перспективе можно предположить возможность строительства новых станций на Кольцевой линии метрополитена», - полагает он.



Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что метро в столице быстро расширяется.



«Московский метрополитен продолжает развиваться высокими темпами даже спустя 91 год с его открытия. Сегодня в столице одновременно используют 12 тоннелепроходческих щитов при продлении двух существующих и создании двух новых линий метро. Так, четыре комплекса, включая 10-метровые щиты-гиганты “Мария” и “Лилия”, задействованы для создания тоннелей на будущем Рублево-Архангельском радиусе. Еще три шестиметровых щита продолжают работы на перегонах перспективной Бирюлевской линии», – отметил заммэра.



Завершить строительство станции «Достоевская» планируется в 2030 году.

