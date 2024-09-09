Эксперт: Созданные в рамках КРТ городские пространства привлекают туристов

В рамках 236 проектов по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет благоустроено порядка 1,25 тысячи га участков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.



По его словам, на части бывшей промышленной зоны «Южный порт» создадут многоуровневую набережную с мариной. Особенностью парка станет парящий на высоте 30 метров прозрачный ярус. Кроме того, в Кунцеве обустроят прогулочные зоны внутри и около жилого квартала с детскими и спортивными площадками.



Собянин подчеркнул, что на части бывшей промзоны «Братцево» будет создан пешеходный бульвар между улицей Выборгской и Новопетровским проездом.



Гендиректор ООО «ОПЕН СИТИ» Евгений Дружинин отметил, что появление в Кунцево новых парков, в особенности с инфраструктурой для детей, не только укрепит статус экологически чистой территории города, но и привлечет новых жителей, а также улучшит комфорт для тех, кто уже живет в нем. Реорганизация бывшей промзоны «Братцево», указал он, также направлена на повышение комфорта жителей.



«Если говорить про территорию Южного порта, то это не просто проект реорганизации, это будет новая точка притяжения не только москвичей, но и гостей города. Причем не только из России, но и многих стран мира», - сказал он.



В свою очередь председатель комитета по строительству Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Олег Филиппов подчеркнул, что для формирования комфортной городской среды важна не только доступность базовых объектов, таких как детсады, школы, поликлиники и зоны отдыха. По его словам, теперь в каждом районе обустроены или в ближайшем времени будут созданы современные зоны отдыха, которые востребованы маломобильными группами населения, пожилыми людьми, а также семьями, планирующими детей.



Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о благоустройстве и строительстве в рамках КРТ на юго-западе города. Он отметил, что на участках общей площадью свыше 55,8 га в течение четырех-десяти лет появятся современные благоустроенные пространства, где построят более 1,1 млн «квадратов» недвижимости, включая жилье для целей программы реновации и других городских нужд, а также объекты нежилой застройки.



«Инвестиции в проекты оцениваются в 358 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 15 миллиардов рублей. По итогам комплексного развития участков создадут почти 7,5 тысячи рабочих мест», - подчеркнул он.

