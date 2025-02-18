Эксперт: Реконструкция улицы Ивана Франко улучшила дорожную связку в ЗАО

В Москве открыли участок улицы Ивана Франко от Житомирской до улицы Герасима Курина, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Благодаря открытию удалось перераспределить транспортные потоки между улицами Кастанаевской, Житомирской и Рублёвским шоссе, а также связать напрямую Рублёвское шоссе с проспектом Багратиона и Кутузовским проспектом. Помимо прочего, в рамках проекта реконструкции улицы Ивана Франко и Старорублёвского путепровода провели реконструкцию и построили четыре километра дорог, включая три путепровода и эстакаду.

Старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков отметил, что обновленный участок улицы Ивана Франко улучшил связку местной улично-дорожной сети в Западном округе, а непрерывный радиальный коридор, протянувшийся на 7,5 километров вдоль ж/д путей МЦД-1 и улиц Ивана Франко, Герасима Курина и Василисы Кожиной, позволил разгрузить часть локальных поездок местных жителей с улицы Кастанаевской.

«При этом основные транзитные поездки в радиальном направлении как были, так и останутся на магистральной дорожной сети: на Кутузовском проспекте, проспекте генерала Дорохова и проспекте Багратиона. Кстати, строительство новой дороги стало возможным благодаря строительству проспекта Багратиона: был освобожден землеотвод под дорогу, ранее занятый устаревшей промышленной застройкой, перестроен путепровод от Кутузовского проспекта, под которым и прошла новая проезжая часть», - уточнил он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве новой четырехполосной дороги в Коммунарке, которая в основном пройдет в створе существующей Бачуринской улицы. Также идет строительство подъездов к дороге от прилегающих жилых кварталов. Сейчас уже выполнена укладка дорожного полотна более чем на 50%, а общая готовность объекта составляет 48%. Трасса будет введена в эксплуатацию осенью 2025 года.

