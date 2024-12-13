Эксперт оценил важность строительства моста в районе Филевской поймы
Строители закончили надвижку основных конструкций шестиполосного моста между Филевской поймой и Шелепихинской набережной через Москву-реку. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ввод объекта в эксплуатацию в сентябре-октябре 2025 года существенно улучшит транспортное обслуживание районов Хорошевский, Хорошево-Мневники, Пресненский и Филевский парк. В них проживают около полумиллиона человек. Кроме того, он позволит организовать дополнительный выезд из района Филевский парк на Звенигородское шоссе и ТТК.
Также открытие другого моста в створе улицы Мясищева обеспечит прямую транспортную связь между Филевской и Мневниковской поймами с последующим выходом на Звенигородское и Шелепихинское шоссе. Это даст возможность уменьшить нагрузку на Шелепихинский мост, Кутузовский проспект и западный сектор ТТК.
Вместе с тем будут реконструированы прилегающие дорогие, в частности, Береговой проезд и участок от моста до Шелепихинского шоссе. Появится в районе Филевской поймы и пешеходный мост.
По словам старшего преподавателя по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрея Мухортикова, столица за 12 лет совершила прорыв в дорожно-мостовом строительстве, однако работы предстоит еще немало — и через железные дороги, и через Москву-реку, главным образом на участке от ТТК до МКАД.
Он также отметил, что путепроводы и мосты помогают разгрузить кольцевые и радиальные магистрали и улучшить связность городской дорожной сети, а также стимулируют развитие окраин Москвы.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве дорог в Новой Москве.
«Проектируемые и восстанавливаемые дороги обеспечат дополнительную транспортную связь от улицы Адмирала Корнилова до станции метро “Саларьево” без выезда на Киевское шоссе. Специалисты также учтут потребности в дорожной инфраструктуре будущих жителей многоквартирного ЖК “1-й Саларьевский”. Всего в рамках проекта предполагается проложить и реконструировать около двух километров дорог. Целиком будет реконструирована Красулинская улица протяженностью более 900 метров, а также построено около 800 метров Проектируемого проезда № 8400», — отметил вице-мэр.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Объявлены результаты жеребьевки отбора на ЧМ-2026 в Европе
- СМИ: Российские Ил-76 приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии
- Аэропорт Минеральных Вод закрыли из-за непогоды
- В Абхазии задержали сотрудничавшего с Украиной гражданина Румынии
- В Абхазии за четыре дня изъяли около 200 аппаратов для добычи криптовалюты
- СМИ: Швейцарские депутаты получили письмо с черным порошком
- ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области, погиб человек
- Николай Цискаридзе призвал ввести дресс-код в российских театрах
- Федор Емельяненко перенес операцию на плече
- СМИ: Феминистическую версию балета «Щелкунчик» поставят в Британии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru