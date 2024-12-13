Эксперт оценил важность строительства моста в районе Филевской поймы

Строители закончили надвижку основных конструкций шестиполосного моста между Филевской поймой и Шелепихинской набережной через Москву-реку. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.



Ввод объекта в эксплуатацию в сентябре-октябре 2025 года существенно улучшит транспортное обслуживание районов Хорошевский, Хорошево-Мневники, Пресненский и Филевский парк. В них проживают около полумиллиона человек. Кроме того, он позволит организовать дополнительный выезд из района Филевский парк на Звенигородское шоссе и ТТК.



Также открытие другого моста в створе улицы Мясищева обеспечит прямую транспортную связь между Филевской и Мневниковской поймами с последующим выходом на Звенигородское и Шелепихинское шоссе. Это даст возможность уменьшить нагрузку на Шелепихинский мост, Кутузовский проспект и западный сектор ТТК.



Вместе с тем будут реконструированы прилегающие дорогие, в частности, Береговой проезд и участок от моста до Шелепихинского шоссе. Появится в районе Филевской поймы и пешеходный мост.



По словам старшего преподавателя по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрея Мухортикова, столица за 12 лет совершила прорыв в дорожно-мостовом строительстве, однако работы предстоит еще немало — и через железные дороги, и через Москву-реку, главным образом на участке от ТТК до МКАД.



Он также отметил, что путепроводы и мосты помогают разгрузить кольцевые и радиальные магистрали и улучшить связность городской дорожной сети, а также стимулируют развитие окраин Москвы.



Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве дорог в Новой Москве.



«Проектируемые и восстанавливаемые дороги обеспечат дополнительную транспортную связь от улицы Адмирала Корнилова до станции метро “Саларьево” без выезда на Киевское шоссе. Специалисты также учтут потребности в дорожной инфраструктуре будущих жителей многоквартирного ЖК “1-й Саларьевский”. Всего в рамках проекта предполагается проложить и реконструировать около двух километров дорог. Целиком будет реконструирована Красулинская улица протяженностью более 900 метров, а также построено около 800 метров Проектируемого проезда № 8400», — отметил вице-мэр.

