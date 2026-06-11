Эксперт оценил строительство связки между Родниковой улицей с трассой СБВ

В Москве стартовало строительство дороги между Родниковой улицей и трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в «Макс».

Дорогу и магистраль свяжет Проектируемый проезд №6662. По реконструированному и продленному участку будет ходить городской пассажирский транспорт, появятся светофоры и остановочные пункты, пешеходные и велосипедные дорожки, наземные переходы и автостоянки.

Работы планируется завершить в 2028 году. Затем к важным социальным и культурным объектам перенесут остановки, а также будет изменена маршрутная сеть.

Старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков отметил, что появление новой дороги значительно разгрузит дорожную сеть за счет создания дублирующих маршрутов.

«Этот проект вместе с двумя другими (продление Новоорловской улицы до дороги на Рассказовку и дорога от Родниковой до Волынской улицы), которые также строятся, значительно разгрузят Боровское шоссе в районах Солнцево и Новопеределкино, фактически создав локальные дублирующие маршруты. Кроме того, снизится загрузка и на начальный участок Киевского шоссе: местный трафик сможет воспользоваться новыми дорогами без выезда на скоростное шоссе. Отличные проекты, развивающие местную связность дорожной сети», — рассказал эксперт.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов подчеркивал, что развитие транспортной инфраструктуры столицы — одно из приоритетных направлений работы администрации города.

«С начала текущего года построено уже более 12 километров, в том числе дублер Калужского шоссе от трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до МКАД, участки Южной рокады и Южного направления Московского скоростного диаметра и улично-дорожная сеть для обслуживания района Крюково в Зеленограде», — уточнил Ефимов.

