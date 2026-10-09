Эксперт отметил значимость путепровода между улицами Менжинского и Дудинкой

Путепровод через железную дорогу Ярославского направления соединит улицы Менжинского и Дудинку. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Это создаст новую связь между Ярославским и Дмитровским шоссе и улучшит доступность Лосиноостровского, Бабушкинского и Ярославского районов, которые в настоящее время разделены путями.

Директор центра транспортного моделирования Института экономики транспорта и транспортной политики, факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Александр Чеботарев оценил важность этого проекта.

«Достаточно взглянуть на карту Москвы, чтобы понять, насколько важна эта транспортная связка. Продление улицы Менжинского до Ярославского шоссе позволит соединить части северо-востока города, которые сейчас разделены железной дорогой. Речь идет о территории между Ярославским шоссе и Енисейской улицей. Чтобы попасть из одной части района в другую, сейчас приходится делать пересадки на общественном транспорте или стоять в пробках. Новая транспортная связь позволит быстрее добираться до станций метро «Бабушкинская», «Свиблово» и «Медведково», а также до района Отрадное», — считает эксперт.

Чеботарев добавил, что путепроводом будут пользоваться горожане всех возрастов для различных нужд.

«Новая дорога будет востребована для самых разных повседневных поездок: не только из дома на работу, но и в школу, детский сад, магазин или спортивные секции. Это объект, который особенно важен для детей, пенсионеров и всех, кто перемещается по городу в течение дня. Поэтому это, безусловно, очень важный объект для северо-востока Москвы — знаковый и долгожданный. Это колоссальное улучшение повседневной жизни москвичей в этой части города. Им будет гораздо удобнее совершать ежедневные поездки», — подчеркнул он.

Чеботарев также обратил внимание на сложность реализации проекта. Пролетное строение расположится на пяти опорах, одна из которых разместится между рельсами. Путепровод спроектирован в форме подковы, что позволит сохранить существующие объекты.

«Что касается сложности сооружения, здесь можно только восхититься работой наших проектировщиков и строителей. В чрезвычайно стесненных условиях проектировщики находят решения, позволяющие реализовать задуманное, а строители воплощают их в жизнь», — сказал эксперт.

Ранее глава Градостроительного комплекса Москвы Владимир Ефимов указывал на приоритетность строительства транспортных сооружений через железные дороги.

«Это позволяет создавать протяженные транспортные связи, которые значительно сокращают перепробег транспорта за счет повышения связанности территорий, ранее разделенных путями», — отметил он.

Общая строительная готовность путепровода через ж/д пути Ярославского направления объекта превышает 20%. Завершение строительства объекта запланировано на 2028 год.

