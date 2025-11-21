Ефимов: Жители двух старых домов в Выхине-Жулебине начали смотреть новые квартиры
Москвичи, проживающие в старых домах в районе Выхино-Жулебино, приступили к осмотру новых квартир по программе реновации в многоэтажке на Ташкентской улице. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Этой осенью город предложил 480 участникам программы реновации комфортные квартиры в новостройке по адресу: Ташкентская улица, дом 14, корпус 2. Это жители двух пятиэтажек, которые первыми начали расселяться на Сормовской улице», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, помимо москвичей из шести старых домов, которые переезжают сейчас, в Выхине-Жулебине комфортное жилье в новостройках получили горожане еще из 14 старых зданий. Ефимов подчеркнул, что переселение в районе затронет уже каждый третий дом, включенный в программу реновации.
Город для переселения по реновации в районе Выхино-Жулебино передал шесть новостроек. Все они построены с соблюдением принципов безбарьерной среды.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что старые дома находятся всего в 300 метрах от заселяемого жилого комплекса, поэтому участникам не придется после переезда прикрепляться к новой поликлинике, переводить детей в другой сад или школу, составлять новые транспортные маршруты.
В свою очередь министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что жителям района Выхино-Жулебино бесплатно предоставляют для переезда грузчиков и транспорт.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новые дома по программе реновации экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.
