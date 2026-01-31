Ефимов: Жилой квартал построят по проекту КРТ в Бутырском районе
По программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участок бывшей промзоны «Огородный проезд» (Бутырский район, СВАО), проект размещен на портале mos.ru. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город продолжает вовлекать в программу комплексного развития территорий новые участки бывших столичных промзон, создавая на их месте современные городские кварталы. Один из них расположен в бывшей промзоне “Огородный проезд”, где на площади 6,77 гектара планируется построить более 121 тысячи квадратных метров недвижимости, включая более 44 тысяч квадратных метров объектов социальной и сопутствующей инфраструктуры. Благодаря реализации проекта в Бутырском районе появится около 1,5 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Реорганизуемый участок находится между Новодмитровской, Складочной и Джазовой улицами. Рядом расположены станции «Дмитровская» и «Савеловская», кафе, аптеки и магазины.
Суммарная площадь квартир достигнет порядка 43 тысяч квадратных метров, также в одном из корпусов предусмотрен физкультурно-оздоровительный комплекс площадью примерно 4000 «квадратов». Рядом с домами возведут тепловой пункт, общественно-деловой центр и детсад на 250 мест. Планируется, что на реализацию проекта уйдет семь лет.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин одобрил проекты КРТ в Савеловском и в Басманном районах. Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются около 400 проектов КРТ суммарной площадью порядка 4500 га.
