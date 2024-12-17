Ефимов: Земельный участок по программе КРТ реорганизуют в Даниловском районе

В рамках программы комплексного развития территорий будет реорганизован земельный участок в Даниловском районе Москвы (ЮАО), проект решения размещен на официальном портале столичного правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Неэффективно используемый участок вблизи акватории Москвы-реки и улицы Мустая Карима площадью 0,83 гектара ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий. Здесь запланировано строительство современного жилья. Объем вложений в развитие площадки составит 7,34 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект — 41,05 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать в Даниловском районе около 80 рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Поблизости от реорганизуемого участка находятся проспект Андропова и станция метро «Технопарк».

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что на земельном участке будет построено 21,58 тысячи «квадратов» жилья. Здесь также появятся сервисы бытового обслуживания, кафе, магазины и другие предприятия. Кроме того, строители проложат дороги и благоустроят прилегающую территорию.

Сегодня по поручению столичного мэра Сергея Собянина в Москве реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

