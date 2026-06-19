Ефимов: Завершается строительство новой школы на юге Москвы

Строительство новой школы в Даниловском районе на юге Москвы подходит к завершению, ведется отделка фасадов, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Возведение здания будущего образовательного учреждения осуществляется в рамках городской Адресной инвестиционной программы.

«В настоящее время на строительной площадке завершаются фасадные работы, устройство стен и перегородок. Одновременно ведутся внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных коммуникаций — как внутренних, так и наружных, — а также благоустройство территории», — сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Новая школа рассчитана на тысячу мест, предполагается, что она станет ключевым элементом образовательной системы района. Площадь объекта составит 18 тысяч квадратных метров. Учреждение расположится по адресу: улица Восточная, владение 4А.

Для удобства маломобильной категории граждан главный вход в здание будет выполнен без ступеней, а для перемещения между этажами предусмотрен лифт.

По словам главы столичного Департамента гражданского строительства Алексея Александрова, в здании появятся специализированные и универсальные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, трансформируемые спортзалы, обеденный зал и иные помещения. Рабочие также благоустроят и озеленят прилегающую территорию, на ней появится новая спортивная площадка с безопасным покрытием, добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал о завершении строительства школы в районе Марьина Роща.

