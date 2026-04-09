Ефимов: Завершается строительство детского сада во Внукове

В здании будущего детского сада в районе Внуково в Новой Москве начались отделочные работы. Как сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов, учреждение строится на территории жилого комплекса «Квартал Западный» возле деревни Санино.

Трехэтажное здание площадью более трех тысяч квадратных метров готово на 80%, строители закончили монолитные работы и приступили к внутренней чистовой отделке. Также в завершающей стадии кровельные работы, параллельно ведется прокладка инженерных коммуникаций, отметил Ефимов.

Будущий детский сад рассчитан на 250 детей.

«В здании разместят 10 групп, каждая из которых будет включать игровую, буфетную, раздевальную и туалетную комнаты, а спальную зону отделят от игровой раздвижной перегородкой, что позволит гибко использовать пространство. Завершение строительства по договору участия запланировано на этот год, после чего здание передадут городу», – рассказал Владимир Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса.

В Мосгосстройнадзоре отметили, что контролируют строительство здания на всех этапах. Инспекторы провели семь выездных проверок, оценивая качество используемых материалов, монолитных и геометрических параметров конструкций.

Планировка включает решения для маломобильных людей: предусмотрен лифт и организация передвижения по зданию и уличной территории. В подвальном этаже разместят технические помещения.

После завершения строительства на участке будут высажены липы, клены, кустарники сирени, ивы пурпурной, чубушника, а также из пузыреплодника сформируют живую изгородь, добавили в Градостроительном комплексе Москвы. Территория детского сада будет зонирована: игровые площадки для детей от трех до семи лет распределят по возрастным группам. Каждая будет оснащена теневыми навесами, песочницами, игровыми комплексами, столиками и скамьями. Для безопасности детей покрытие будет выполнено из резиновой крошки. Кроме того, будут оборудованы спортивные площадки на свежем воздухе.

Возведение социальных объектов в столице соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Девелопер проекта – группа «Самолет».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что до конца года в городе планируется открыть около 60 детских садов и школ.

