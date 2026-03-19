Ефимов: Завершается пилотный проект по формированию ЦВОР в регионах

Департамент градостроительной политики Москвы подводит итоги совместного пилотного проекта с Минстроем России по автоматизированному формированию цифровой ведомости объемов работ (ЦВОР). Основой для новой системы выступает цифровая информационная модель объекта капитального строительства непроизводственного назначения. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Внедрение цифровых ведомостей объемов работ — это не просто технологическое обновление, а переход к принципиально новому уровню управления строительными проектами. Мы получаем инструмент, который позволяет синхронизировать проектные, сметные и строительные процессы, минимизировать расхождения и повысить точность определения строительных объемов и сметной стоимости», — указал вице-мэр.

По его словам, это особенно важно в ситуациях, когда необходимо возвести социальный объект в максимально короткие сроки и по оптимальной цене.

Новый проект призван повысить прозрачность и точность процессов в строительной отрасли за счет использования технологий информационного моделирования (ТИМ). Первые результаты такой работы появились уже сейчас. Как уточнили в Департаменте градостроительной политики, сразу пять субъектов РФ (Кемеровская, Саратовская области, Хабаровский край, Москва и Республика Татарстан) применили ТИМ при строительстве зданий жилого и социального назначения. Эта информация позволит разработать цифровые модели для формирования ЦВОР и в остальных регионах России.

Расширение практики применения ТИМ запланировано на 2026 год. Оно охватит большее количество регионов России и запустит новые пилотные проекты.

Работы по обеспечению масштабирования лучших столичных методов работы и электронных сервисов в других субъектах РФ ведутся в рамках соглашения между мэром Москвы Сергеем Собяниным и заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным, которое было заключено на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.