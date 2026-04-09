Ефимов: Застройщиков обязали предоставлять цифровую информационную модель объекта

В Москве со 2 апреля 2026 года стало обязательным предоставление цифровой информационной модели для получения архитектурно-градостроительного решения объекта. О новшестве рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

«Одними из важнейших критериев реализации строительных проектов в столице являются их качество и учет всех возможных рисков. Мы заинтересованы в том, чтобы проектные решения и технико-экономические показатели прорабатывались на как можно более ранних этапах создания проекта и были прозрачны для города», - отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Эта модель раскрывает все аспекты проекта, включая архитектуру, инженерные решения, технико-экономические показатели, что важно для понимания структуры проекта на ранней стадии. Это позволит учитывать риски на ранней стадии, а также обеспечит высокий уровень цифровизации, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, для помощи застройщикам в переходе к новым требованиям на портале «СтроимПросто» уже доступны специальные бесплатные сервисы, среди которых проверка цифровых информационных моделей, калькуляторы строительства, интерактивная карта строек, создание 3D-моделей для АГР, градостроительная проработка участка и консультации.

