Ефимов: Ведется строительство тоннеля между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха»

Строители продолжают прокладывать правый перегонный тоннель между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха» Рублево-Архангельской линии метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Тоннелепроходческий щит “София” начал проходку правого перегонного тоннеля в монтажной камере у станции “Звенигородская” на глубине 23 метров. Далее он пойдет по нисходящей трассе до отметки 38 метров у станции “Шелепиха” Рублево-Архангельской линии», – пояснил он.

По словам Ефимова, новый участок намерены интегрировать с существующим тоннелем от «Делового центра» до «Шелепихи», который ранее функционировал в составе Большой кольцевой линии.

Щит «София» до этого был задействован при строительстве оборотных тупиков за станцией «Деловой центр» и при соединении станций «ЗИЛ» и «Крымская» Троицкой линии метро.

Как сообщил глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры столицы Василий Десятков, общая длина перегона между станциями составит 553 метра.

«Тоннелепроходческий комплекс “София” пройдет 349 метров до демонтажной камеры за станцией “Шелепиха”. Еще 204 метра от камеры съездов до “Шелепихи” строителям предстоит пройти горным способом», – пояснил он.

Станция «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии метро появится в районе Хорошево-Мневники, улучшив транспортное обслуживание для более чем 800 тысяч москвичей. Ранее мэр города Сергей Собянин информировал о старте тоннелепроходческого комплекса «София».

