Ефимов: В Зеленограде возвели 14 соцобъектов на средства бюджета

На территории Зеленоградского административного округа за последние пятнадцать лет на бюджетные средства построили 14 социальных объектов. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2011 года в Зеленограде под кураторством Департамента гражданского строительства в рамках Адресной инвестиционной программы построили 14 объектов социальной инфраструктуры общей площадью свыше 90 тысяч квадратных метров. Среди них три медицинских объекта, четыре – спортивных и семь – образовательных», – рассказал Ефимов.

В Москве активно развивается социальная инфраструктура: появились современные поликлиники с инновационным оборудованием, а также подстанция скорой помощи, что позволило значительно ускорить реакцию на экстренные вызовы. Детские сады и школы строятся с учетом актуальных стандартов образования и безопасности. Спортивные объекты стали популярными местами для москвичей всех возрастов, подчеркнул глава Градостроительного комплекса.

Строительству социально значимых объектов в столице уделяют особое внимание. Поликлиники, школы, детские сады и спортивные комплексы возводятся с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.

В рамках государственной программы «Спорт Москвы» был построен физкультурно-оздоровительный комплекс «Горизонт» площадью около 4 000 квадратных метров, добавил руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров. Он расположен в районе Крюково. В двухэтажном здании оборудованы два бассейна: один для взрослых и один для обучения детей плаванию. Кроме того, в комплексе есть просторный тренажерный зал.

