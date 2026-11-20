В рамках Адресной инвестиционной программы на юго-востоке Москвы возведут «больницу будущего». Дополнительный корпус появится у городской клинической больницы имени В.П. Демихова в районе Текстильщики. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Текстильщики планируется возвести новый корпус городской клинической больницы имени В.П. Демихова. Площадь десятиэтажного комплекса превысит 100 тысяч квадратных метров. В нем разместят отделения различного профиля – от общей терапии до центра онкологии и лаборатории молекулярно-генетической диагностики. В распоряжении медперсонала будет высокотехнологичное оборудование. В ближайшее время планируется приступить к устройству фундамента здания», — отметил Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Он добавил, что проект здания включает более 30 операционных, палатные отделения, стационар кратковременного пребывания, отделения реанимации и интенсивной терапии. В медицинском комплексе оборудуют блоки реабилитации и консультативно-диагностический центр. В корпусе предусмотрен конференц-зал, а также семейные комнаты с зонами отдыха, мини-кухнями и помещениями для общения врачей с родственниками.

Медучреждения такого плана проектируют с учетом интеграции инновационных стандартов лечения, современных технологий, ИИ-решений, систем идентификации и мониторинга пациентов и гибридных операционных. Кроме того, в таких «больницах будущего» планируется создавать комфортные условия для медиков и практиковать подходы к терапии, позволяющие снижать уровень стресса для пациентов.

В корпусе больницы также запроектирована роботизированная аптека с автоматизированной системой хранения и система пневмопочты. Учреждение планируют оснастить роботами-уборщиками, доставщиками, цифровыми реанимационными палатами и операционными.

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