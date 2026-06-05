Ефимов: В столице реализуют 50 промышленных МаИП по льготной арендной ставке

С весны 2022 года инвесторы взяли в аренду за рубль в год около 216 гектаров земли для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) по возведению новых производств и предприятий. Об этом заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в рамках ПМЭФ.



«Льготная арендная ставка для реализации масштабных инвестиционных проектов способствует не только экономическому росту, но и модернизации городской инфраструктуры. Увеличение числа промышленных объектов создает новые логистические цепочки и рабочие места, что является важным фактором для устойчивого развития столицы. С начала действия программы льготной аренды инвесторам было выделено около 216 гектаров земли для создания новых производств», - рассказал он.



Он отметил, что сегодня на разных стадиях находятся 50 МаИП по постройке предприятий в пищевой, промышленной, фармацевтической и автомобильной сферах. Больше всего проектов в рамках льготной аренды реализуется на юго-востоке столицы – там их 10.



Эта стратегия помогает существенно сократить расходы на создание рабочих мест, а также ускорить начало работы необходимых для столицы предприятий.



Как отметила министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, Москва в 2025 году заключила 13 договоров льготной аренды свободных участков общей площадью 63,5 гектара. В частности, 22,4 гектара отведено под строительство промышленных технопарков общей площадью около 160 тысяч квадратных метров. Благодаря таким «рублевым» МаИП в Москве появятся предприятия фармацевтической, автомобильной, тяжелой и пищевой промышленности.



При этом некоторые инвестиционное проекты помогают создавать кластеры. Так, в ТиНАО участники промышленного кластера займутся производством модульных сооружений, железобетонных и строительных конструкций и металлических изделий.

