В Москве на юго-востоке города в районе Выхино-Жулебино продолжается строительство здания полицейского отдела. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет об объекте площадью более шести тысяч квадратных метров, возводимом по программе «Безопасный город», расположенном по адресу: Ферганский проезд, владение 6. Глава Комплекса добавил, что в настоящий момент на площадке ведутся монолитные работы по надземной части объекта. Известно, что его возводят за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы.

«Фасад выполнят в сдержанной светлой цветовой гамме, в стилистике простых и строгих геометрических форм. Для отделки будут использованы современные износостойкие материалы: стеклофибробетон, гранит и металлические кассеты», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Отмечается, что внутри здания оборудуют помещения для тренировок сотрудников: стрелковый тир, зал служебно-боевой подготовки и тренажерный зал. На первом этаже полицейского участка создадут дежурную часть и подразделение по вопросам миграции, а на втором — кабинеты для участковых уполномоченных, отделения по делам несовершеннолетних и группы тылового обеспечения. При этом на третьем этаже здания будут кабинеты для уголовного розыска и следственного отдела, а на четвертом — техпространства.

Кроме того, территорию, прилегающую к полицейскому участку, комплексно благоустроят и оборудуют ее удобными проездами, пешеходными дорожками и парковочными местами для сотрудников и посетителей. Там также появится площадка для построения личного состава и универсальная спортзона.