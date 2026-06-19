Ефимов: В столичном районе Нагатино-Садовники реализуют шесть проектов КРТ

В столичном районе Нагатино-Садовники реализуют шесть проектов в рамках комплексного развития территорий (КРТ), будет построено более одного миллиона метров недвижимости. О ходе строительства рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Редевелопмент почти 38 гектаров депрессивных участков нацелен на обновление устаревшего жилого фонда, создание новых центров притяжения и развития. В совокупности в рамках шести проектов в районе построят более миллиона квадратных метров недвижимости: свыше 685 тысяч квадратных метров современного жилья и около 377,2 тысячи квадратных метров объектов общественно-делового назначения», - отметил он.



Также рядом с жилой недвижимостью появится образовательный комплекс. В Департаменте градостроительной политики рассказали, что в районе будет построена школа на тысячу учеников, а также детский сад, рассчитанный на 250 детей. В целом преобразование позволит создать 17 тысяч рабочих мест. Сроки реализации проектов по плану составляют от пяти до десяти лет, все зависит от объема и вида построек.



Программа КРТ создана по поручению мэра города Сергея Собянина, она позволяет превращать заброшенные промзоны в полезные городские пространства со всей необходимой инфраструктурой. Сегодня в городе на разных стадиях реализации находится более 420 таких проектов общей площадью более 4,5 тысячи гектаров.

