Ефимов: В столичном районе Нагатино-Садовники реализуют шесть проектов КРТ
В столичном районе Нагатино-Садовники реализуют шесть проектов в рамках комплексного развития территорий (КРТ), будет построено более одного миллиона метров недвижимости. О ходе строительства рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Редевелопмент почти 38 гектаров депрессивных участков нацелен на обновление устаревшего жилого фонда, создание новых центров притяжения и развития. В совокупности в рамках шести проектов в районе построят более миллиона квадратных метров недвижимости: свыше 685 тысяч квадратных метров современного жилья и около 377,2 тысячи квадратных метров объектов общественно-делового назначения», - отметил он.
Также рядом с жилой недвижимостью появится образовательный комплекс. В Департаменте градостроительной политики рассказали, что в районе будет построена школа на тысячу учеников, а также детский сад, рассчитанный на 250 детей. В целом преобразование позволит создать 17 тысяч рабочих мест. Сроки реализации проектов по плану составляют от пяти до десяти лет, все зависит от объема и вида построек.
Программа КРТ создана по поручению мэра города Сергея Собянина, она позволяет превращать заброшенные промзоны в полезные городские пространства со всей необходимой инфраструктурой. Сегодня в городе на разных стадиях реализации находится более 420 таких проектов общей площадью более 4,5 тысячи гектаров.
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