Ефимов: В семи административных округах столицы возводятся 35 ЖК по реновации
В семи административных округах Москвы ведется строительство 35 жилых комплексов в рамках квартальной застройки по реновации, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В настоящее время город возводит 35 жилых комплексов в семи административных округах, общая площадь квартир в них – около 720 тысяч квадратных метров. Потенциал этих новостроек позволит обеспечить современным жильем свыше 25 тысяч москвичей. Рядом с новыми жилыми комплексами в рамках квартальной застройки строят объекты социальной и транспортной инфраструктуры, благоустраивают прогулочные зоны и проектируют помещения под коммерческие объекты», – отметил Ефимов.
По словам министра правительства Москвы, главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, 14 новостроек по реновации возводят на юго-востоке столицы. Еще девять новых домов строят на юго-западе Москвы, шесть домов – на востоке и по две новостройки возводят на северо-востоке и севере столицы.
По итогам первых шести месяцев этого года в Москве возвели более четырех миллионов квадратных метров недвижимости, 1,7 миллиона из которых – жилье, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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