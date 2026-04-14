Ефимов: В районе Соколиная Гора по программе КРТ построят школы, детсад и медцентр

В районе Соколиная Гора на востоке столицы реорганизуют более 32 гектаров депрессивных участков. Все они включены в проекты комплексного развития территорий (КРТ), сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

«В районе Соколиная Гора городской оператор – Московский фонд реновации жилой застройки – реализует четыре проекта комплексного развития территорий. В совокупности там возведут свыше 633 тысяч квадратных метров новых объектов. Большую часть застройки составит жилье для программы реновации: площадь новостроек превысит 425 тысяч квадратных метров», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

В новых кварталах также возведут более 208 тысяч квадратных метров нежилых зданий, в том числе школы, детский сад, медицинский, культурно-досуговый и многофункциональные центры, а также спорткомплекс. Реализация проектов поможет создать свыше 4,8 тысячи рабочих мест.

Кварталы появятся в бывших промзонах «Кирпичные улицы» и «Соколиная Гора», на Лечебной, Борисовской и Щербаковской улицах, а также 8-й улице Соколиной Горы и в Мажоровом переулке, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.

Самый масштабный из четырех проектов КРТ будет реализован в промзоне «Соколиная Гора» - новый городской квартал там вырастет на 24 гектарах земли. В частности, на них построят семь жилых домов для программы реновации общей площадью 250 тысяч квадратных метров, пояснили в столичном Департаменте градостроительной политики. В шаговой доступности от новостроек возведут школу на тысячу мест, культурно-досуговый центр и объекты сферы ЖКХ. Реализация проекта позволит создать более 4 тысяч мест приложения труда.

