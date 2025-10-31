Ефимов: В районах Рязанский и Вешняки построят жилые кварталы по проекту КРТ

В Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) произведут редевелопмент трех участков в районах Рязанский и Вешняки. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



По его словам, там построят современные жилые кварталы с развитой инфраструктурой.



«В рамках проекта комплексного развития территорий планируется редевелопмент трех участков общей площадью 11,36 гектара, на которых построят суммарно 237,6 тысячи квадратных метров недвижимости. Основная часть застройки, около 203 тысяч “квадратов”, придется на жилье, которое возведут в 1-м Вешняковском проезде и на улице Юности. В шаговой доступности от новостроек появятся и объекты инфраструктуры», – уточнил заместитель мэра.



Он также подчеркнул, что в результате реализации проекта КРТ будет создано более 1,2 тысячи рабочих мест.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики столицы, Владислав Овчинский отметил, что общая площадь квартир в новостройках составит примерно 122 тысячи квадратных метров.



В Москве сейчас на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров.

