Ефимов: В производственной зоне «Южный порт» в Москве возведут новый комплекс
В Москве в рамках Адресной инвестиционной программы выдали градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для возведения производственного комплекса в районе Печатники предельной площадью 92 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Объект построят в рамках программы комплексного развития территорий в производственной зоне № 26 "Южный порт" на участке площадью 2,8 га. Работы будут вестись за счет средств городского бюджета», - уточнил политик.
В столичном Департаменте градостроительной политики уточнили, что реализация проекта позволит не только модернизировать устаревшие производственные мощности, но и сформировать благоприятную среду для размещения инновационных предприятий, малого и среднего бизнеса, а также научно-технических центров.
Объект, расположенный в Шоссейном проезде, реализуют с учетом принципов устойчивого развития. Чиновник отметил, что здание подключат к современным инженерным сетям, и для его возведения будут применять энергоэффективные технологии. Территорию объекта благоустроят, добавили в департаменте.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития четырех территорий во Внукове.
