Ефимов: В Печатниках началось строительство бизнес-центра на семь тысяч рабочих мест

На юго-востоке Москвы в районе Печатники возводят многофункциональный деловой центр, площадь которого более 93 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Центр расположится недалеко от МЦД и БКЛ, что обеспечит сотрудников и посетителей удобной транспортной развязкой.

«Бизнес-центр “Адмирал” площадью свыше 93 тысяч квадратных метров появится на Шоссейной улице. Он станет не только точкой притяжения для бизнеса, но и современным общественным пространством в развивающемся районе Печатники на месте бывшей промзоны “Южный порт”. После реализации проекта появится 7,5 тысячи рабочих мест», – отметил Ефимов.

При отделке фасада и цоколя бизнес-центра используют сертифицированную систему навесного фасада со светопрозрачными и глухими заполнениями из стемалита и металлических панелей. Для остекления специалисты выбрали двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты в металлических переплетах. Во входных группах и тамбурах предусмотрено остекление из алюминиевого профиля с терморазрывом.

В Департаменте градостроительной политики уточнили, что на верхних этажах здания создадут террасы с панорамными видами на Москву. Также в деловом центре оборудуют автостоянку на 193 машино-места – половина из них будет с двухуровневым парковочным подъемником. Также там будет оборудована зарядная станция для электромобилей.

Мосгосстройнадзор заявил, что специалисты “Контроля Москвы” сопровождают реализацию проекта на всех этапах, а инспекторы Комитета государственного строительного надзора Москвы уже наметили первую выездную проверку.

Также будет уделено внимание благоустройству и озеленению территории. Там появятся велодорожки, новые тротуары, скамейки.

