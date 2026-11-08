Ефимов: В Москве за счет города возвели и реконструировали 20 соцобъектов

В Москве за 10 месяцев текущего года за счет средств городского бюджета возвели и реконструировали 20 соцобъектов, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет об объектах общей площадью примерно 300 тысяч квадратных метров на востоке, севере, северо-западе, западе, юго-востоке, северо-востоке и в центре столицы, а также в Троицком и Новомосковском административных округах. Отмечается, что в их число вошли Центральный Московский ипподром, возрожденный по поручению президента России, и картинная галерея Василия Нестеренко.

«Школы, образовательный комплекс и детские сады, корпуса больницы, поликлиники, а также культурно‑досуговый центр со школой искусств. Все объекты оснащены современным оборудованием и соответствуют высоким стандартам качества», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Уточняется, что комплексная реконструкция Центрального Московского ипподрома стала одним из самых масштабных проектов, завершившихся в 2026 году. В рамках работ был отреставрирован главный корпус — объект культурного наследия регионального значения.

Специалисты усилили фундамент и восстановили кирпичную кладку здания, полностью заменили инженерные системы, привели в порядок декоративные элементы фасада и интерьеров. На территории ипподрома возвели современный конный двор с конюшнями и ветеринарным блоком, конный стадион с зоной состязаний.

Кроме того, в Бутырском районе столицы построили здание картинной галереи Василия Нестеренко площадью 5,4 тысячи квадратных метров, которое включает экспозиционно-выставочную, административно-хозяйственную и служебную зоны, фондохранилище, реставрационные мастерские и другие помещения.

При этом в Печатниках возвели культурно-спортивный центр площадью примерно две тысячи квадратных метров с помещениями для секций, студий и проведения различных мероприятий. К тому же в Лосиноостровском районе в рамках программы «Безопасный город» построили современное четырехэтажное здание отдела полиции площадью более шести тысяч квадратных метров.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков напомнил, что инспекторы провели почти 120 выездных проверок, в результате которых были оформлены заключения о соответствии комплексов требованиям проектной документации и выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию.

