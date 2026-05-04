Ефимов: В Москве в ЗАО используют более 120 нежилых помещений на первых этажах новостроек по реновации

На западе Москвы на первых этажах новостроек, возведенных в рамках реализации программы реновации, используют свыше 120 нежилых помещений. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что там открываются аптеки, магазины, кафе и другие объекты. Отмечается, что всего на первых этажах новостроек по программе реновации планируется оборудовать около восьми тысяч нежилых помещений, что позволит создать свыше 200 тысяч рабочих мест.

«За все время реновации в Западном административном округе на первых этажах новостроек заняли 124 нежилых помещения. Из них 45 используют под магазины, 17 — под пункты выдачи заказов, десять — под организации бытовых услуг», - приводит пресс-служба Градостроительного комплекса слова Ефимова.

В Департаменте градостроительной политики уточнили, что в рамках реновации в городе важно не только предоставить москвичам новые квартиры, но и создать комфортную среду в шаговой доступности от дома. Известно, что в районе Проспект Вернадского объекты социально-бытовой инфраструктуры открыли более чем в 25 помещениях, в Можайском районе — в 20, а в Филях-Давыдкове — в 18.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов сообщил, что физические и юридические лица могут приобрести нежилые помещения на первых этажах новых домов на открытых онлайн-аукционах. Информацию о лотах публикуют на Инвестиционном портале в разделе «Торги Москвы». В частности, в настоящий момент на Родниковой улице в Солнцеве доступны шесть объектов.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе города и поручил увеличить темпы реализации программы реновации вдвое.