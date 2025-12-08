Ефимов: В Москве в Отрадном построили центр обработки данных

На северо-востоке столицы в районе Отрадное построили новый центр обработки данных, который обеспечит российскому бизнесу надежную инфраструктуру и повысит доступность цифровых технологий для москвичей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что сейчас дата-центры необходимы для того, чтобы все онлайн-сервисы работали круглосуточно и без перебоев. Проект реализован ООО «ИКСЕЛЕРЕЙТ 4».

«Новый центр IXcellerate MOS3 будет хранить и обрабатывать облачные данные и комплексные решения любой степени сложности, в том числе высокопроизводительных серверов. Площадь четырехэтажного здания на Алтуфьевском шоссе составляет 7,4 тысячи квадратных метров», - рассказал Ефимов.

По его словам, комплекс разделен на технический и административный блоки, а для бесперебойной работы инфраструктуры ЦОД смонтировали автономную систему энергообеспечения.

На первом этаже нового центра находится входная группа и помещения административно-бытовой зоны. Здание оборудовали двумя грузопассажирскими лифтами, на прилегающей территории установили наружное освещение и оборудовали стоянку для автомобилей.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что комплекс для шести машинных залов возведен на месте бывшего кирпичного завода. Он добавил, что центр оснастили «тепловым насосом», что позволяет обеспечивать автономность ЦОД от городских тепловых сетей и обогревать отдельно стоящие административные здания. По словам чиновника, такое решение снижает нагрузку на городские теплосети и уменьшает углеродный след объекта.

В Мосгосстройнадзоре уточнили, что комплекс возведен на территории Северного кампуса, который принадлежит ведущему оператору коммерческих ЦОДов. За это время инспекторы провели семь контрольно-надзорных мероприятий.

