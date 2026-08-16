Ефимов: В Москве в Хорошево-Мневниках построили школу за счет городского бюджета

В Москве в рамках Адресной инвестиционной программы в Северо-Западном административном округе на улице Генерала Глаголева построили школу на 400 мест для учащихся 10–11-х классов. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет об образовательном объекте площадью более 7,5 тысячи квадратных метров. Это здание войдет в состав комплекса № 1517.

Отмечается, что в новой школе ученики будут получать знания с использованием передовых технологий, заниматься в спецкабинетах и лабораторно-исследовательских комплексах, проводя внеурочное время в просторных рекреационных зонах.

«Здание состоит из нескольких объемов разной этажности — от двух до четырех этажей. Особое внимание при оформлении фасадов уделялось современному стилю и долговечности материалов: при облицовке смонтированы 4 тысячи 484 керамогранитные плиты с матовой текстурой и 421 элемент из стеклофибробетона, что придает зданию современный облик», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров сообщил, что для работ использовали долговечные материалы российского производства. Он добавил, что внутреннюю отделку выполнили в спокойных пастельных тонах с яркими акцентами, а напольное покрытие из ПВХ-плитки в кабинетах и коридорах обеспечило дополнительную шумоизоляцию.