Ефимов: В Москве в Хорошево-Мневниках построили школу за счет городского бюджета
В Москве в рамках Адресной инвестиционной программы в Северо-Западном административном округе на улице Генерала Глаголева построили школу на 400 мест для учащихся 10–11-х классов. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Речь идет об образовательном объекте площадью более 7,5 тысячи квадратных метров. Это здание войдет в состав комплекса № 1517.
Отмечается, что в новой школе ученики будут получать знания с использованием передовых технологий, заниматься в спецкабинетах и лабораторно-исследовательских комплексах, проводя внеурочное время в просторных рекреационных зонах.
«Здание состоит из нескольких объемов разной этажности — от двух до четырех этажей. Особое внимание при оформлении фасадов уделялось современному стилю и долговечности материалов: при облицовке смонтированы 4 тысячи 484 керамогранитные плиты с матовой текстурой и 421 элемент из стеклофибробетона, что придает зданию современный облик», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров сообщил, что для работ использовали долговечные материалы российского производства. Он добавил, что внутреннюю отделку выполнили в спокойных пастельных тонах с яркими акцентами, а напольное покрытие из ПВХ-плитки в кабинетах и коридорах обеспечило дополнительную шумоизоляцию.
Потолки в здании выполнили из современных и экологичных материалов, у них несколько типов отделки: кассетные акустические потолки в кабинетах, подвесные акустические панели — в рекреациях, актовом и обеденном залах, ИТ-полигоне и библиотеке, грильято — в вестибюле, коридоре и санузлах. При этом кассетные металлические потолки в зоне пищеблока устойчивы к влажной уборке. Их вместе с коммуникациями в коридорах покрасили.
Уточняется, что новая школа оформлена в сдержанных серых тонах, а визуальными акцентами стали разноформатное остекление и декоративные выступающие элементы из стеклофибробетона. Ее оборудовали современной вентиляцией с охлаждением воздуха и комплексными системами безопасности: видеонаблюдением, контролем доступа, пожарной сигнализацией.
На прилегающей территории заасфальтировали дорожки, обустроили площадки для отдыха и спорта с тренажерами и турниками. Там разбили газон, высадили клен татарский, клен Гиннала, чубушник венечный, сирень, а также живую изгородь из березолистной спиреи.
Во время строительства инспекторы Мосгосстройнадзора провели 12 выездных проверок, по результатам которых было оформлено заключение о соответствии здания требованиям проектной документации.
Ранее о завершении строительства школы в Хорошево-Мневниках объявил столичный мэр Москвы Сергей Собянин.
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