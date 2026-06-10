Ефимов: В Москве строится бизнес-центр имени И.Д. Кобзона
В Басманном районе Москвы стартовало строительство многофункционального комплекса имени И.Д. Кобзона. На данный момент завершен подготовительный этап строительства по разработке котлована и возведению подземной части делового пространства. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Новый многофункциональный центр возводят на Бауманской улице в нескольких минутах ходьбы от одноименной станции метро Арбатско-Покровской линии и рядом с Третьим транспортным кольцом. Совокупная наземная площадь всего комплекса имени Иосифа Кобзона составит около 60 тысяч кв. м. В рамках первой очереди девелопер возводит деловой центр площадью 22,5 тысячи кв. м», — сообщил он.
По его словам, работы закончатся в 2028 году, а район получит свыше 1200 дополнительных рабочих мест. Адрес нового здания — улица Бауманская, дом 11. Девелопер проекта – компания OCTOBER GROUP.
Уточняется, что основной объем бизнес-центра займут офисы класса А площадью свыше 13,4 тысячи кв. м. На крыше здания обустроят пространство для отдыха с амфитеатром, смотровой площадкой и арт-объектом “Поющее дерево”. Отличительной чертой нового комплекса станут скругленные внешние грани и волнообразное остекление фасада, которые будет напоминать сценический занавес.
Работы контролируются специалистами комитета государственного строительного надзора города Москвы. Инспекторы Мосгосстройнадзора уже провели вторую выездную проверку и оценили качество выполненного строительства и применяемых материалов на соответствие проекту.
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