Ефимов: В Москве строится бизнес-центр имени И.Д. Кобзона

В Басманном районе Москвы стартовало строительство многофункционального комплекса имени И.Д. Кобзона. На данный момент завершен подготовительный этап строительства по разработке котлована и возведению подземной части делового пространства. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Новый многофункциональный центр возводят на Бауманской улице в нескольких минутах ходьбы от одноименной станции метро Арбатско-Покровской линии и рядом с Третьим транспортным кольцом. Совокупная наземная площадь всего комплекса имени Иосифа Кобзона составит около 60 тысяч кв. м. В рамках первой очереди девелопер возводит деловой центр площадью 22,5 тысячи кв. м», — сообщил он.



По его словам, работы закончатся в 2028 году, а район получит свыше 1200 дополнительных рабочих мест. Адрес нового здания — улица Бауманская, дом 11. Девелопер проекта – компания OCTOBER GROUP.



Уточняется, что основной объем бизнес-центра займут офисы класса А площадью свыше 13,4 тысячи кв. м. На крыше здания обустроят пространство для отдыха с амфитеатром, смотровой площадкой и арт-объектом “Поющее дерево”. Отличительной чертой нового комплекса станут скругленные внешние грани и волнообразное остекление фасада, которые будет напоминать сценический занавес.



Работы контролируются специалистами комитета государственного строительного надзора города Москвы. Инспекторы Мосгосстройнадзора уже провели вторую выездную проверку и оценили качество выполненного строительства и применяемых материалов на соответствие проекту.

