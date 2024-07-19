Ефимов: В Москве сократили сроки оформления земельных участков
Сроки оформления земельных участков в собственность граждан и организаций в Москве сокращены почти вдвое. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.
Благодаря переводу госуслуг, позволяющих совершать операции с нежилыми зданиями, помещениями и земельными участками полностью в электронный вид в марте 2021 года, граждане и юридические лица получили возможность заключать сделки онлайн.
«Сегодня на портале mos.ru представителям бизнеса и физическим лицам доступно около 30 услуг в имущественно-земельной сфере. Мы продолжаем активную работу по совершенствованию их предоставления. Так, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина значительно – с 25 до 14 рабочих дней – сократили сроки оформления земельных участков в собственность», – подчеркнул заместитель мэра.
Для получения таких услуг потребуется полная учетная запись на портале mos.ru.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил востребованность таких услуг у граждан и организаций. По его словам, только с начала текущего года за ними обратились более 1 тысячи раз.
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