Ефимов: В Москве реорганизуют участки девяти бывших промзон

В первом полугодии Москва утвердила реализацию 24 проектов комплексного развития территорий (КРТ), девять из которых находятся на участках бывших промзон. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На участках бывших промзон в девяти проектах комплексного развития территорий планируется возвести жилые и деловые кварталы. Там появится более 3,1 миллиона квадратных метров недвижимости. По итогам реализации проектов здесь создадут около 36,8 тысячи рабочих мест», – рассказал заммэра.

По его словам, инвестиции в развитие площадок составят 745 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит пять миллиардов рублей.

Преобразятся участки бывших промзон «Павелецкая», «Карачарово», «Южный порт», «Коломенское», «Котляково», «Вагоноремонт», «Дегунино-Лихоборы», Осташковское шоссе и «Прожектор». Они находятся на территории районов Нижегородский, Печатники, Царицыно, Нагатино-Садовники, Даниловский, Лосиноостровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Перово.

На этих территориях возведут свыше двух миллионов квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Он отметил, что самой большой площадкой для редевелопмента в первом полугодии стал проект по развитию участка бывшей промзоны «Южный порт».

