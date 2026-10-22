Ефимов: В Москве протестировали технологию автоматического формирования строительных ведомостей

Попытка атаки дронов на Москву стала одной из крупнейших с начала года

Москвичей предупредили о мошенничестве с Пушкинской картой

Спекулянтов обвинил в том, что простые зрители не могут купить билеты на спектакль Театра Пушкина «Опера нищих»

Предпринимателям в Москве поручили украсить магазины и заведения к зимним праздникам до 1 ноября