Ефимов: В Москве протестировали технологию автоматического формирования строительных ведомостей

В Москве протестировали технологию автоматического формирования строительных ведомостей, которая значительно упростит и ускорит работу специалистов проектирования. О деталях рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Технология расчета объемов строительных работ и материалов на основе цифровых моделей меняет подход к подготовке проектной документации: там, где раньше были ручные расчеты, теперь можно наладить единый автоматизированный процесс. В ходе пилотной эксплуатации время обработки модели сократилось более чем на 60 процентов в зависимости от раздела проекта», - приводит его слова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Отмечается, что тестирование проводилось на двух реальных объектах – на участке открытой станции метро «Народное ополчение» и в инженерно-техническом корпусе проектируемого электродепо «Бирюлевское».

Технологию MIP-WBS на Международном строительном форуме 100+ TechnoBuild представил Институт «Мосинжпроект». Сама технология касается двух документов: об объеме работ и спецификации материалов и оборудования. Документ формируется автоматически с учетом требований ГОСТ, Минстроя РФ и Главгосэкспертизы.

Проектировщики могут использовать специальные инструменты для взаимодействия с элементами цифровых моделей, специалисты могут подготовить файл для заполнения информации о проекте, провести комплексный анализ, оперативно проверить результаты. Также созданы специальные программы-помощники с искусственным интеллектом, с помощью которых автоматизируется поиск, подбор и заполнение данных. А в Институте «Мосинжпроект» проводится обучение специалистов проектных подразделений, чтобы эффективно использовать новую технологию, которую планируют дальше расширять и развивать.

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ФОТО: Владимир Ефимов, глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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