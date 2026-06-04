Ефимов: В Москве продолжается строительство национального центра «Россия»

Строительство Национального центра «Россия» в Москве на Краснопресненской набережной набирает обороты. Специалисты уже закончили устройство стены в грунте, котлован разработан на 50%. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Владимир Ефимов на Петербургском международном экономическом форуме.



«На строительной площадке Национального центра «Россия» выполняются работы ключевых этапов подготовительного периода. Площадку предварительно расчистили. Для устройства ограждающих конструкций возвели форшахту, которая предотвращает осыпание грунта и служит направляющей для установки арматуры. Сейчас строители уже полностью завершили устройство стены в грунте – залили почти 21 тысячу кубических метров бетона. Продолжается разработка котлована глубиной до 15 метров – изъято 356 тысяч кубических метров грунта из 670 тысяч запланированных. Сейчас на стройплощадке задействовано 550 рабочих, на пике работ над стеной в грунте их количество достигало 900», – раскрыл Ефимов детали строительства.



Метод «стена в грунте» позволяет создавать подземные и заглубленные конструкции с минимальным воздействием на окружающую застройку и грунты. Такая технология обеспечивает высокую прочность, водонепроницаемость и устойчивость сооружения.



Особенности строительства здания НЦ «Россия» на территории «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной обусловлены тем, что работы ведутся над шестью действующими тоннелями трех линий метро. При этом инженерно-геологические условия относятся к максимальной, третьей категории сложности в виду обилия напорных грунтовых вод в почве. В реализации проекта принимают участие ведущие экспертные организации в области геотехники.



Работы на критических участках проводились только ночью в ограниченное время. Это было необходимо для минимизации рисков и гарантий безопасности. Сейчас операции, которые требуют такого подхода, уже закончены.



Совокупная площадь Национального центра «Россия» превысит 200 тысяч квадратных метров, он сможет принимать до 20 тысяч посетителей одновременно. Там будут обустроены выставочные пространства, концертный трансформируемый зал на 3,5 тысячи зрителей, медиа- и пресс-центры. Запроектированы и другие объекты. Открытие НЦ «Россия» запланировано на 2029 год.

Старт началу строительства Национального центра «Россия» дали президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

