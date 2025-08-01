Ефимов: В Москве построят национальный центр «Россия»

В Пресненском районе Москвы возведут современный комплекс национального центра «Россия». Участок для строительства выделят в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Масштабные инвестиционные проекты позволяют не только развивать инфраструктуру в разных районах Москвы, но и создавать знаковые для столицы объекты», - пояснил он.



Как уточнил Ефимов, национальный центр «Россия» площадью в 205 тысяч квадратных метров станет постоянной площадкой для демонстрации достижений страны.



Комплекс построят на территории Экспоцентра. На данный момент на площадке ведут подготовительные мероприятия.



В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева подчеркнула, что на территории будущего комплекса разместятся помещения для проведения выставок, концертный зал с трансформируемыми местами, медиацентр и молодежный креативный кластер.



Ранее мэр города Сергей Собянин сообщал, что строительство национального центра «Россия» намерены завершить в 2029 году.

