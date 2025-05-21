Ефимов: В Москве по проекту КРТ построят жилой квартал для целей реновации в Котловке

В Москве в рамках программы по реновации построят новый жилой квартал на участке бывшей промзоны «Черёмушки». Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, уже утвержден проект планировки территории комплексного развития площадью 3,08 гектара.

«На участке между улицами Дмитрия Ульянова и Большой Черемушкинской назначенный столицей оператор построит жилой микрорайон в целях реализации программы реновации. Всего на территории появится свыше 99 тысяч квадратных метров недвижимости. Благодаря этому в районе Котловка будет создано 270 дополнительных рабочих мест», – рассказал заместитель мэра.

Он подчеркнул, что вложения в редевелопмент площадки оцениваются в 19,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 110 миллионов рублей.

Ефимов также добавил, что завершить реализацию проекта планируется в 2028 году.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, проектом предусмотрено строительство квартир общей площадью 60 тысяч квадратных метров, что обеспечит новым жильем примерно две тысячи участников программы реновации района Котловка.

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что в рамках развития жилого квартала предусмотрено создание детских площадок и прогулочных зон, а также многофункциональной площадки для занятий спортом.

В настоящее время по программам комплексного развития территорий в Москве реализуются 302 проекта.

