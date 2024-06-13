Ефимов: В Москве одобрили около 300 проектов планировки территории улично-дорожной сети

За 13 лет в Москве утвердили около 300 проектов планировки территории улично-дорожной сети, благодаря чему в городе появились искусственные сооружения и дороги, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



По его словам, за период с 2011 по 2024 годы объемы дорожного строительства в два-три раза превысили показатели за прошлое десятилетие.



«Разработанная градостроительная документация позволила обеспечить формирование нового транспортного каркаса столицы. Так, благодаря 289 утвержденным проектам планировки территории за этот период построили и реконструировали свыше 243 километров автомобильных и пешеходных дорог, а также 574 искусственных сооружений», – уточнил Ефимов.



Среди знаковых проектов, строительство которых уже почти завершено, он отметил Северно-Западная хорда, Южная рокада, Московский скоростной диаметр.



В свою очередь глава Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская заявила, что в городе за это время появились остановки, продуманные пешеходные тротуары и велодорожки, автостоянки и переходы. Помимо этого, в Москве появились сотни внеуличных пешеходных «коридоров», в том числе через железнодорожные пути. Часть из них была реконструирована.



Создание транспортных объектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, добавил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.



Он уточнил, что продолжается строительство Московского скоростного диаметра. Он уже построен более чем на 50%. Завершение строительства намечено на конец 2024 года.

